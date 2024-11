Saiba por que a pele de quem tem diabetes é ressecada A Beatriz Scher, do Biabética, vai te explicar tudo sobre o assunto. Confira! Saúde|Do R7 15/10/2024 - 14h46 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h46 ) twitter

Você já ouviu falar que a pele de quem tem diabetes é sempre ressecada? Mas será que isso acontece com todas as pessoas com diabetes? A Beatriz Scher, do Biabética, canal de educação em diabetes com conteúdos científicos sobre rotina, tratamentos e notícias do mundo do diabetes, vai te explicar tudo sobre o assunto e, mais importante, como evitar e tratar essa condição com dicas essenciais que você não pode perder! Confira!

