Seminário online vai discutir estratégias para recuperar hospitais no Rio Grande do Sul

Alguns hospitais do RS ficaram inutilizáveis devido às enchentes (Reprodução/Ministério da Saúde)

Diante dos estragos causados à população gaúcha em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, a Asap (Aliança para Saúde Populacional) realizará um seminário online para elaborar estratégias para a recuperação dos centros de saúde no estado. O evento é gratuito e ocorrerá nesta quinta-feira (13), das 17h às 20h. O acesso é aberto ao público e pode ser feito aqui .

Durante as palestras, especialistas debaterão métodos e recursos necessários para restabelecer a rede de saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pela tragédia climática no local.

Para a presidente da Asap, a ação é importante para encontrar soluções eficazes em conjunto para auxiliar a população afetada. “A Asap reconhece a gravidade da situação enfrentada pelos hospitais no Rio Grande do Sul. É fundamental que nos unamos em um esforço coletivo para reconstruir esses centros de saúde e garantir que a população possa continuar recebendo atendimento de qualidade”, afirma.

Estarão presentes no evento o presidente da Federação das Santas Casas e dos hospitais sem fins lucrativos do RS, Vanderli Barros, o executivo Fernando Andreatta, o médico e professor de pós-graduação em Medicina de Desastre Luiz Henrique Hargreaves e o executivo Sidney Klajner.