Todos os estados e municípios brasileiros adotam o programa SUS digital Nos últimos dois anos, o Brasil realizou 4,6 milhões de atendimentos via telessaúde; Saúde|Do R7, em Brasília 30/11/2024 - 19h20 (Atualizado em 30/11/2024 - 19h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa SUS digital Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

Todos os estados e municípios brasileiros agora fazem parte do Programa SUS Digital, que visa integrar a tecnologia ao Sistema Único de Saúde (SUS). Este é o primeiro plano nacional com recursos exclusivos para digitalizar a saúde no Brasil, com um investimento de R$ 464 milhões em 2024, destinado à implementação de projetos de transformação digital em todo o país.

Os recursos serão distribuídos de forma estratégica, priorizando as áreas que mais precisam de atenção, como aquelas com falta de conectividade ou carência de serviços. O Ministério da Saúde também criou um painel de monitoramento para acompanhar o andamento do programa e avaliar a situação de cada região.

Dentro do Programa SUS Digital, o aplicativo Meu SUS Digital desempenha um papel importante, com mais de 50 milhões de downloads e 4,5 milhões de usuários ativos. Criado para dar à população mais controle sobre sua saúde, o app agora oferece mais de 30 funcionalidades. Entre as mais recentes, está a opção de registrar atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), permitindo que os usuários avaliem a qualidade do atendimento e as condições das unidades.

Nos últimos dois anos, o Brasil realizou 4,6 milhões de atendimentos via telessaúde. Além disso, o número de núcleos de telessaúde espalhados pelo país cresceu de 10 para 24, com unidades em estados como Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e outros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5