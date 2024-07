Veja dicas para amenizar os impactos do tempo seco na saúde Estado de Mato Grosso do Sul entrou em estado de alerta por causa da baixa umidade no ar Saúde|Do R7 23/07/2024 - 19h01 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h03 ) ‌



A melhor forma de evitar problemas causados pelo tempo seco é manter uma boa hidratação

O Mato Grosso do Sul está em estado de alerta para a baixa umidade do ar. A média nos últimos dias tem sido entre 20% e 30%. A falta de chuva acomete toda a região Centro-Oeste do país e exige cuidados especiais com a saúde, principalmente, com o aumento dos casos de doenças respiratórias. O Jornal Da Record apresenta algumas dicas para amenizar os impactos do tempo seco na saúde. Acompanhe!

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), os valores considerados adequados da umidade do ar para a saúde devem estar entre 50% e 60%. Para enfrentar os efeitos no organismo, a recomendação principal é manter a hidratação.

O ar seco inibe a formação de nuvens e, por causa disso, o sol predomina. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a cidade de Campo Grande (MS) não registra uma quantidade significativa de chuva há dois meses

Assim como a alta umidade, a baixa também traz riscos para crianças, adultos, idosos e animais de estimação. No caso do tempo seco, cresce a possibilidade de transmissão de doenças infeccionais virais e bacterianas, assim como pode haver o agravamento do quadro de pessoas que sofrem de alergias respiratórias.

Com a baixa umidade do ar, observa-se também o aumento da irritação de todas as mucosas, como a ocular e a nasal, até a sensação de boca mais seca.

Entre as medidas para amenizar os impactos provocados pelo tempo seco, está a hidratação. Para os animais de estimação, podem ser oferecidos mais alimentos frescos e úmidos, assim como espalhadas mais bacias com água pelo ambiente, a fim de incentivá-los a consumir mais água. Quando os índices de umidade do ar estão em torno de 30%, os passeios com os pets também devem ser evitados no período da tarde, assim como os exercícios físicos ao ar livre.

Confira outras dicas para ajudar a amenizar os efeitos da baixa umidade:

• Quando tomar banho, deixe a porta do banheiro aberta para o vapor se espalhar para os outros cômodos.

• Realizar a limpeza do nariz com soro fisiológico também ajuda a retirar secreções irritantes das narinas.

• Use solução nasal com gel específico para hidratar as narinas.

• Colírio nos olhos também ajuda na hidratação ocular.

• Passe hidratante no corpo até três minutos após sair do chuveiro para reter a umidade adquirida durante o banho.

• Deixe roupas secando na lavanderia com a porta aberta e janelas fechadas para umidificar outros cômodos.

• Coloque toalhas umedecidas pela casa, assim como bacias com água.

• Deixe plantas também nos ambientes da casa.

