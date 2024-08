Vírus Mpox: varíola dos macacos é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (15) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Saúde|Do R7 15/08/2024 - 11h49 (Atualizado em 15/08/2024 - 11h49 ) ‌



Mortes por Mpox, a varíola dos macacos, já chegam a 524

A varíola dos macacos, causada pelo vírus Mpox, é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira (15), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 3h32 da madrugada de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “varíola do macaco″ são: Roraima, Amapá, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal, respectivamente, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “varíola do macaco transmissão”, “varíola do macaco OMS” e “varíola do macaco transmissão o que é”. Confira abaixo o desempenho:

OMS identifica variante mais forte e põe varíola dos macacos no nível de ameaça internacional

A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou, pela segunda vez, que a varíola dos macacos , causada pelo vírus Mpox , é classificada como uma ameaça internacional. O primeiro alerta ocorreu em 2022, quando a doença foi identificada na Europa e na América do Norte, gerando preocupações sobre um possível surto global.