Você sabia que nem toda pessoa com diabetes tem cicatrização lenta? A Beatriz Scher, do Biabética, vai explicar tudo sobre o assunto. Confira! Saúde|Do R7 19/11/2024 - 11h20 (Atualizado em 19/11/2024 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reprodução

Será que toda pessoa com diabetes tem dificuldade de cicatrização? No novo vídeo do canal Biabética, Beatriz Scher conta mais sobre o tema, os motivos que fazem a cicatrização ser prejudicada e como melhorar essa condição. Este é o segundo vídeo da série A Pele do Diabetes, apoiada pela Diabettx. Confira!

Oferecimento: Diabettx