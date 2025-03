Bahia empata sem gols com Boston River e decide vaga na Fonte Nova Foto: Rafael Rodrigues / BahiaO Bahia ficou no 0 a 0 com o Boston River,... Taktá|Do R7 07/03/2025 - 07h05 (Atualizado em 07/03/2025 - 07h05 ) twitter

Foto: Rafael Rodrigues / BahiaO Bahia ficou no 0 a 0 com o Boston River, na noite desta quarta-feira (5), em partida pela terceira fase da Taça Libertadores da América 2025. O resultado deixa o Tricolor com a obrigação de vencer o confronto de volta, na próxima quinta-feira (13), em Salvador, para garantir a classificação à fase de grupos do torneio.

