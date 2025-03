Brasil é o sétimo em ranking de crescimento econômico com 40 países Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.Rodoviária de BrasíliaO Brasil figura na sétima posição entre as... Taktá|Do R7 07/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h26 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.Rodoviária de BrasíliaO Brasil figura na sétima posição entre as 40 economias que registraram crescimento em 2024, de acordo com ranking elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O levantamento, que reúne dados de países com as economias mais avançadas do mundo, aponta que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma expansão de 3,4% no período, conforme divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

