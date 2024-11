A volta do tigre-da-tasmânia? Cientistas reconstroem genoma da espécie extinta Startup dos EUA revela progresso significativo no projeto de reintroduzir o Tigre-da-Tasmânia ao seu habitat natural, com a recriação do genoma quase completa Tecnologia e Ciência|Do R7 17/10/2024 - 20h52 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h52 ) twitter

Foto colorida artificialmente de um tigre-da-tasmânia em cativeiro Reprodução/X/@deleon_fursuits

O projeto de trazer o tigre-da-tasmânia de volta à vida está um passo mais próximo de se tornar realidade. Segundo o Daily Mail, a Colossal Biosciences, startup norte-americana, anunciou que conseguiu reconstruir o genoma do animal extinto com 99,99% de precisão. A equipe utilizou amostras bem preservadas do espécime de um tigre-da-tasmânia que morreu há mais de um século. Segundo a empresa, faltam apenas 45 lacunas no genoma, que devem ser preenchidas em breve.

Esse avanço foi possível devido à preservação de espécimes antigos em museus ao redor do mundo, incluindo um exemplar que tinha 110 anos. Ao estudar este material genético, os cientistas esperam identificar os genes que diferenciam o tigre-da-tasmânia de seu parente vivo mais próximo, o dunnart-de-cauda-grossa. Por meio de técnicas de edição genética, como o CRISPR, será possível modificar o DNA do dunnart e recriar um animal com as características do extinto tigre-da-tasmânia.

Os próximos passos envolvem a criação de embriões com o material genético editado e a inserção desses embriões em uma mãe de dunnart. A expectativa é que, ao nascer, o animal seja geneticamente idêntico ao extinto tigre-da-tasmânia. O projeto, que já começou a identificar genes essenciais, está focado em aspectos cruciais da espécie como o formato do crânio e mandíbulas que chegavam a quase 90° quando totalmente aberta.

Embora a Colossal Bioscences ainda não tenha anunciado uma data definitiva, a empresa sugere que os primeiros tigres-da-tasmânia podem ser reintroduzidos em até quatro anos, antes mesmo da reintrodução dos mamutes, prevista para 2028. A startup está realizando estudos ecológicos e trabalhando com grupos de conservação e comunidades locais para identificar os locais ideais de reintrodução da espécie na natureza.

O objetivo final da empresa é reintroduzir os tigres-da-tasmânia em seu habitat natural, criando uma população suficientemente diversa para que a espécie não apenas sobreviva, mas prospere novamente na natureza. A expectativa é de que os primeiros locais para essa reintrodução sejam anunciados nos próximos anos.