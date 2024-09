Acompanhe o lançamento do iPhone 16, além dos novos relógios e AirPods da Apple Evento acontece em Cupertino, na Califórnia (EUA). Início da venda dos produtos está prevista para o dia 20 de setembro Tecnologia e Ciência|Do R7 09/09/2024 - 13h50 (Atualizado em 09/09/2024 - 13h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta segunda-feira (9), a Apple promove o lançamento oficial do iPhone 16. Intitulado It’s Glowtime (”É hora de brilhar”, em tradução literal), o evento acontece no Steve Jobs Theater, em Cupertino (EUA), e tem transmissão ao vivo por meio do YouTube da marca, a partir das 14h do horário de Brasília. Assista abaixo!

O lançamento também pode ser visto pelo site apple.com ou por meio do aplicativo do serviço de streaming de vídeo Apple TV.

Além do iPhone, a empresa ainda promove os novos Apple Watch Series 10 e os AirPods de quarta geração.