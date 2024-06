Buscas por iOS 18 crescem no Google após Apple anunciar novo sistema operacional do iPhone Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

iphone 15 está entre os modelos que receberão atualização iOS 18 Divulgação/Site Apple

As buscas por iOS 18 cresceram no Google após a Apple anunciar o novo sistema operacional do iPhone nesta segunda-feira (10), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 15h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “iOS 18″ são: Paraíba, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo e Alagoas, apontou o Google Trends. Confira abaixo o desempenho:

Quando chega atualização do iOS 18?

A nova atualização do software deve ser liberada em setembro, quando a Apple tradicionalmente realiza o lançamento dos novos iPhones, possivelmente o iPhone 16.

Quais iPhones receberão o iOS 18?

iPhone Xs e XS Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2ª e 3ª gerações)

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

Quais iPhones não receberão o iOS 18?

iPhone SE

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus