Lançamento do iPhone 16 é destaque no Google nesta segunda-feira (9) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Apple|Do R7 09/09/2024 - 14h50 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h52 ) ‌



Apple lança produtos no evento It’s Glowtime (”É hora de brilhar”, em tradução literal) Divulgação/Apple

O lançamento do iPhone 16 é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (9), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 14h08 de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “iPhone 16″ são: Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo, apontou o Google Trends. Confira:

Google Trends Iphone 16

Apple lança iPhone 16, além dos novos relógios e AirPods da Apple

Nesta segunda-feira (9), a Apple promoveu o lançamento oficial do iPhone 16. Intitulado It’s Glowtime (“É hora de brilhar”, em tradução literal), o evento aconteceu no Steve Jobs Theater, em Cupertino (EUA), e teve transmissão ao vivo por meio do YouTube da marca. Assista abaixo!

Além do iPhone, a empresa ainda promove os novos Apple Watch Series 10 e os AirPods de quarta geração.