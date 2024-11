Base militar subterrânea é encontrada sob gelo na Groenlândia Uma imagem foi divulgada pela Nasa na última segunda-feira (25), mostrando que o radar detectou sinais de construção humana Tecnologia e Ciência|Gabriela Pastorelli, do R7 27/11/2024 - 16h04 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h04 ) twitter

O local, que remonta à época da Guerra Fria, foi originalmente uma base secreta dos Estados Unidos Reprodução/Nasa UAVSAR

Cientistas da Nasa redescobriram, em abril, a instalação militar abandonada de Camp Century, localizada a 30 metros abaixo do gelo da Groenlândia. E uma nova imagem foi divulgada na última segunda-feira (25).

Com tecnologia avançada de radar, a equipe detectou sinais de construção humana nas profundezas do gelo, surpreendendo os pesquisadores. O local, que remonta à época da Guerra Fria, foi originalmente uma base secreta dos Estados Unidos, e sua localização foi perdida ao longo dos anos devido ao acúmulo de gelo, segundo o jornal New York Post.

“Estávamos procurando o leito de gelo e de lá surgiu Camp Century”, afirmou Alex Gardner, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. Inicialmente, os pesquisadores não sabiam o que estavam encontrando. O objetivo do projeto era calibrar e validar as capacidades do UAVSAR, uma tecnologia de radar utilizada para mapear as camadas de gelo, conforme explicou o cientista Chad Greene.

A enorme base foi construída pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA a pedido do presidente Dwight D. Eisenhower, como parte de uma estratégia para reforçar a dissuasão nuclear do país.

No total, o projeto teve um custo superior a US$ 25 bilhões em valores atuais, o que equivale a aproximadamente R$ 130 bilhões. No entanto, a instalação foi desativada devido aos desafios enfrentados na construção sob uma camada de gelo em constante mudança.

