ABA e Record promovem evento sobre IA, ESG e Brand Safety: responsabilidade e oportunidades do branding no mundo contemporâneo Evento acontecerá amanhã, de forma gratuita e online Branding ABA Record|Do R7 16/10/2024 - 14h54 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento acontecerá amanhã e contará com nomes importantes do mercado publicitário

A ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), em parceria com a Record, irá realizar o ABA Branding, um evento que debaterá os desafios e oportunidades do branding no cenário atual, reunindo especialistas do mercado para discutir como a inteligência artificial, as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) e a segurança de marca (Brand Safety) impactam as estratégias das empresas.

O evento acontecerá de forma online, no dia 17/10, e contará com quatro painéis. O primeiro painel abordará a Inteligência Artificial de forma ativa, com a participação de Anna Flavia Ribeiro (MIT Sloan Management Review Brasil), Lucia Bittar (Conselheira e Vice-Presidente do Comitê de Branding & Conteúdo da ABA / Samsung), Paula Ercole Bauléo (Líder do GT de Inteligência Artificial da ABA / Diageo) e moderação de Rony Vainzof (VLK).

Para discutir Brand Safety, contaremos com a presença de Luciano di Eugenio (YouTube), Camila Ribeiro (Conselheira da ABA / Tim), Eduardo Guedes (Diretor da ABA), com a moderação de Paulo Itabaiana (Record). Daniel Aguado (Fundação Dom Cabral), Paula Sayão (Banco do Brasil) e Luciana Bulau (Diretora da ABA) discutirão ESG, sob a moderação de Andre Kieling (Presidente do Comitê de Branding & Conteúdo da ABA / Bauducco).

O evento será um espaço de troca de conhecimento e reflexão sobre como as marcas podem equilibrar inovação tecnológica, responsabilidade social e proteção de suas reputações no contexto digital. O ABA Branding promete uma programação rica e relevante, conectando profissionais e empresas na construção de marcas sólidas e responsáveis.

A transmissão acontecerá no Youtube e no site do Portal R7 às 9h. Não perca!