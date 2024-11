Confira como foi o ABA Branding Record 2024 O evento contou com nomes importantes do mercado publicitário e abordou temas como IA, ESG e Brand Safety Branding ABA Record|Do R7 17/10/2024 - 11h34 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h34 ) twitter

O evento foi uma troca de conhecimento e reflexão sobre como as marcas podem equilibrar inovação tecnológica, responsabilidade social e proteção de suas reputações no contexto digital

A Associação Brasileira de Anunciantes e a Record promoveram uma manhã de muito conhecimento sobre as responsabilidades e oportunidades do branding no mundo contemporâneo.

Especialistas se distribuíram em 4 painéis para discutir como a inteligência artificial, as práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) e a segurança de marca (Brand Safety) impactam as estratégias das empresas atualmente. Veja como foi!