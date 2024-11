Entenda o que é branding e sua importância para as marcas Em um mundo cada vez mais digital, é importante saber se posicionar na internet para superar a concorrência Branding ABA Record|Do R7 16/10/2024 - 15h02 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Branding é uma estratégia de marketing para gerar conexão com seu público-alvo e fidelizar clientes. Crédito: Unsplash/Christin Hume

Não é exagero dizer que atualmente temos o mundo na palma de nossas mãos. Afinal, com apenas alguns toques no celular é possível se informar, se comunicar e até mesmo fazer compras em questões de segundos - o que é ótimo para os negócios. Porém, a facilidade para finalizar as compras vêm acompanhada da simplicidade para comparar as opções disponíveis no mercado, elevando a concorrência entre as marcas. Nesse contexto, as empresas precisam fazer algo para se destacar das demais e assim fidelizar sua clientela.

Portanto, mais do que nunca, o ‘Branding’ se faz necessário. Essa é uma estratégia de marketing que busca criar uma conexão entre a marca e seu público-alvo ao comunicar de forma assertiva sua identidade e valores para construir uma boa reputação e assim atrair e reter consumidores. É basicamente sobre como a empresa se apresenta para o mundo e qual imagem ela quer passar para clientes, parceiros e investidores.

O objetivo é ser notada como algo relevante, positivo e confiável para se destacar em meio ao mercado saturado de opções. Isso se faz por meio da construção de uma identidade visual e tom de voz, comunicação de missão e valores e uma ótima experiência de compra para o consumidor.

Porém, mesmo quando alcançado o sucesso, o trabalho não está finalizado. Trata-se de uma estratégia constante que exige ficar atento ao que acontece no mundo para atualizar a imagem da marca e assim se manter relevante sempre. Por exemplo, atualmente é impossível ignorar o “boom” das Inteligências Artificiais e das políticas empresariais de ESG (governança ambiental, social e corporativa).

‌



Para entender como aplicar esses conceitos em sua marca e deixá-la ainda mais competitiva, acompanhe o evento ‘IA, ESG e Brand Safety: responsabilidade e oportunidades do branding no mundo contemporâneo’, realizado pela Associação Brasileira de Anunciantes em conjunto com a Record TV.

Você terá acesso a debates com grandes nomes do mercado publicitário de forma totalmente gratuita e online. A transmissão acontecerá no Youtube e no site do Portal R7 às 9h. Não perca!