Apple e Google: Parceria na Inteligência Artificial pode revolucionar o mercado

Alto contraste

A+

A-

Capitalist - Tecnologia e Ciência Capitalist - Tecnologia e Ciência (Capitalist - Tecnologia e Ciência/Shutterstock)

A corrida tecnológica acaba de ficar ainda mais acirrada com um possível aperto de mãos entre gigantes: **Apple e Google**, tradicionalmente vistas como rivais no mundo dos sistemas operacionais, estão avançando em direção a uma colaboração que pode impactar o mercado. Fontes revelaram à Bloomberg que as conversas estão adiantadas para integrar a Inteligência Artificial do Google, conhecida como Gemini, no iPhone.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Tecnologia - Capitalist

Leia mais em Tecnologia - Capitalist

• Inteligência Artificial do Google no iPhone? Entenda o possível acordo da Apple

• Reddit confirma oferta inicial de ações e precifica papéis; veja

• Startup Summit 2024: evento ocorre em agosto e ingressos já estão à venda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.