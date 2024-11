Chimpanzés exibicionistas: estudo sugere que primatas se saem melhor em tarefas difíceis quando observados Segundo a pesquisa, decifrar como os primatas respondem à observação pode nos ajudar a entender mais sobre as origens do comportamento humano em contextos sociais Tecnologia e Ciência|André Naef, do R7 09/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 02h00 ) twitter

Chimpanzés melhoram desempenho sob o olhar de uma plateia, revela estudo Reprodução/X/@traveIinggal

Pesquisadores descobriram que o desempenho dos chimpanzés em tarefas realizadas em computadores é impactado pela presença de uma plateia. Esse fenômeno, conhecido como “efeito de audiência”, indica que o impulso de “mostrar serviço” pode ter surgido antes mesmo das sociedades humanas desenvolverem noções de reputação.

No estudo, conduzido pela Universidade de Kyoto, no Japão, e publicado no Daily Mail, chimpanzés foram acompanhados por seis anos em uma série de experimentos com telas sensíveis ao toque. As observações revelaram que esses primatas, habituados a interagir com humanos, apresentaram melhor desempenho em tarefas difíceis na presença de um público maior, enquanto, curiosamente, tarefas mais simples foram realizadas de forma menos eficiente, quando o número de observadores aumentava.

A pesquisadora Christen Lin comentou: “É surpreendente ver que os chimpanzés são influenciados pela presença de observadores humanos. Isso sugere uma relação mais complexa entre os primatas e seus ‘espectadores’, e até que ponto a dificuldade da tarefa altera essa dinâmica”.

O estudo abre portas para novas pesquisas sobre a influência da audiência em outras espécies. Segundo os pesquisadores, decifrar como os primatas respondem à observação pode nos ajudar a entender mais sobre as origens do comportamento humano em contextos sociais, mostrando que a tendência de querer impressionar sob observação pode ser um traço compartilhado em nossa evolução.

Além disso, a equipe de pesquisa acredita que esses resultados podem fornecer pistas sobre como o “efeito de audiência”, comum entre os humanos, pode ter raízes profundas na evolução dos primatas. Afinal, se os chimpanzés demonstram essa sensibilidade ao serem observados, essa característica pode ter surgido antes mesmo das normas sociais humanas.

