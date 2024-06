Como as Big Tech monopolizam o mercado e afastam possíveis concorrentes Gigantes do Vale do Silício foram fundadas há mais de 20 anos e hoje recorrem a poder financeiro para se manter no topo

Tecnologia e Ciência|Mark Lemley e Matt Wansley, do The New York Times 21/06/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2024 - 02h00 ) twitter

