Como as empresas de tecnologia estão escondendo as emissões de carbono da IA Emissões de Amazon, Microsoft e Meta estão crescendo; empresas compram créditos que podem fazer parecer que a energia consumida de uma usina de carvão veio de uma fazenda solar Tecnologia e Ciência|Do Estadão Conteúdo 26/08/2024 - 20h34 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Data center do Google em Iowa, nos Estados Unidos Chad Davis/Flickr (Sob Licença Creative Commons)

Akshat Rathi e Natasha White, da Bloomberg - O impulso incessante das empresas de tecnologia para a inteligência artificial (IA) está tendo um custo não revelado para o planeta. A Amazon, a Microsoft e a Meta estão ocultando suas pegadas de carbono reais, comprando créditos vinculados ao uso de eletricidade que, de forma imprecisa, apagam milhões de toneladas de emissões de gases que elevam o aquecimento do planeta de suas contas de carbono, segundo uma análise da Bloomberg Green.

Recentemente, a Microsoft informou que suas emissões são 30% maiores hoje do que em 2020, quando estabeleceu a meta de se tornar negativa em carbono. As emissões de outras empresas de tecnologia também estão aumentando. No entanto, a Microsoft e outros líderes de IA insistem que o aumento se deve aos materiais com uso intensivo de carbono usados para construir data centers - cimento, aço e microchips - e não à enorme quantidade de energia que a IA exige. Isso porque eles afirmam que a energia é proveniente, em sua maior parte ou em sua totalidade, de fontes de carbono zero, como a solar e a eólica.

A IA está sendo alimentada exclusivamente por energia limpa? “Não há realidade física para essa afirmação”, disse Michael Gillenwater, diretor executivo do Greenhouse Gas Management Institute.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As empresas estão comprando créditos - chamados de certificados de energia renovável (RECs) - que podem fazer parecer que a energia consumida de uma usina de carvão veio de uma fazenda solar. A Amazon, a Microsoft e a Meta dependem de milhões de RECs não agrupados todos os anos para reivindicar reduções de emissões ao fazer divulgações voluntárias ao CDP, uma organização sem fins lucrativos que administra um sistema global de relatórios ambientais.

‌



As regras atuais de contabilidade de carbono permitem o uso desses créditos para calcular a pegada de carbono de uma empresa. No entanto, o trabalho realizado por muitos acadêmicos mostra que as regras de contabilidade precisam ser atualizadas para refletir com precisão as emissões de gases de efeito estufa.

Isso se deve ao fato de que essas economias de carbono no papel não são reduções reais de emissões na atmosfera. Se as empresas não contabilizassem os RECs separados, a Amazon poderia ser forçada a admitir que suas emissões de 2022 são 8,5 milhões de toneladas métricas de CO2 mais altas do que o relatado - isso é três vezes o que a empresa divulgou e corresponde ao impacto anual de Moçambique. A soma da Microsoft poderia ser 3,3 milhões de toneladas maior do que o registro relatado de 288 mil toneladas. E a pegada relatada pela Meta poderia crescer em 740 mil toneladas, saindo de quase zero. (Veja abaixo os detalhes metodológicos.)(1)

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“As empresas não deveriam ter permissão para usar RECs separados para reivindicar reduções de emissões”, disse Silke Mooldijk, que se concentra em responsabilidade climática corporativa no NewClimate Institute, uma organização sem fins lucrativos. “Isso é enganoso para os consumidores e investidores.”

Nem todas as empresas de tecnologia absorveram RECs não agrupados para ocultar o aumento das emissões resultantes da acirrada corrida pela IA. O Google, da Alphabet Inc., eliminou gradualmente seu uso de RECs não agrupados há vários anos, depois de reconhecer que isso não representa reduções reais de emissões. “Estudos levantaram questões legítimas sobre se (esses créditos) substituem a geração movida a energia fóssil”, disse Michael Terrell, diretor sênior de energia e clima do Google.

‌



A Amazon dependia de RECs não agrupados para 52% de sua energia renovável em 2022, o que a tornava a mais dependente dos quatro instrumentos. Um porta-voz da Amazon disse que se espera que o número de RECs não agrupados que a empresa usa “diminua com o tempo”, à medida que mais projetos de energia renovável contratados diretamente entrem em operação. A Microsoft, que dependia de RECs não agrupados para 51% de sua energia renovável, também planeja “eliminar gradualmente o uso de RECs não agrupados nos próximos anos”, disse um porta-voz da empresa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um porta-voz da Meta, que dependia de RECs não agrupados e de energia de concessionárias rotuladas como “verdes” para 18% de sua energia renovável, disse que a empresa adota “uma abordagem cuidadosa” e que a “maioria” dos “esforços de energia renovável” da empresa se concentra em projetos que “não teriam sido construídos de outra forma”.

As milhares de empresas que usam a IA da Amazon para seus bots de bate-papo com clientes, o AI Copilot da Microsoft para resumir reuniões ou o Llama da Meta para gerar imagens podem presumir que há poucas ou nenhuma emissão de energia por depender desses modelos. É uma poderosa ferramenta de marketing para essas grandes empresas de tecnologia, ajudando a acalmar as preocupações de clientes em potencial que, provavelmente, estão sob pressão de usuários e investidores para reduzir suas próprias pegadas de carbono. Na realidade, isso está criando um impacto em cascata de emissões erroneamente relatadas e uma demanda crescente por produtos de IA com uso intensivo de energia.

“Se os consumidores não entenderem qual é o impacto climático da IA, porque as empresas de tecnologia não informam isso de forma transparente, não haverá incentivo para que os consumidores mudem seu comportamento e adotem um modelo de IA diferente”, disse Mooldijk.

Essa também é uma preocupação no setor financeiro. Os bancos e investidores que tendem a incluir grandes tecnologias em fundos sustentáveis muitas vezes aceitam as declarações de emissões pelo valor de face. “No momento, simplesmente não há uma compreensão sofisticada dessa questão”, disse Gerard Pieters, diretor da Tierra Underwriting, que auxilia os bancos em negócios de energia limpa. “Ainda estamos em um período em que as pessoas fazem afirmações com bastante facilidade e elas são simplesmente copiadas e aceitas como fato.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As empresas de tecnologia são as maiores compradoras de RECs não agrupados do mundo. O fato de elas continuarem ou não comprando esses créditos para fazer declarações sobre o clima é muito importante, já que mais corporações procuram reduzir sua pegada de carbono e tornar suas credenciais mais verdes.

Para entender como funciona o uso de RECs pelas empresas, considere as origens da energia gerada em uma rede. Normalmente, ela vem de uma mistura de fontes: de carvão e gás a energia eólica e solar. As empresas que se preocupam com o clima estão buscando cada vez mais garantir energia exclusivamente de fontes que geram menos emissões de gases que aquecem o planeta.

Uma maneira de fazer isso é assinar um contrato de energia limpa diretamente com o fornecedor por meio de um contrato de compra de energia, em que uma empresa de tecnologia está assinando um contrato de longo prazo e, portanto, assumindo parte do risco por um período de 10 ou 15 anos. Isso, por sua vez, torna mais fácil para o desenvolvedor adquirir o financiamento para construir o parque solar ou eólico.

Empresas que se preocupam com o clima estão buscando cada vez mais garantir energia exclusivamente de fontes que geram menos emissões de gases que aquecem o planeta. Foto: JF Diório/Estadão

Para ajudar as empresas de tecnologia a rastrear a fonte dessa energia, os produtores de energia renovável também emitem certificados de atributo de energia, ou RECs, que são um tipo de instrumento de rastreamento. No entanto, os RECs também podem ser comprados por conta própria, separados de uma compra de eletricidade. A ideia por trás desses chamados RECs “separados” é que há valor na geração de energia renovável além dos elétrons produzidos e vendidos - sua ausência de emissões também tem valor.

Portanto, como os geradores de energia renovável produzem duas coisas de valor - energia e, especificamente, energia com baixas emissões - eles devem ser pagos não apenas pela produção de eletricidade, mas também por serem ecológicos.

Essa ideia - e o cálculo que surgiu a partir dela - foi desenvolvida quando a produção de energia renovável era cara e não tinha um preço competitivo em relação aos combustíveis fósseis. A ideia era que o dinheiro extra que os desenvolvedores de energia renovável receberiam na forma de um REC poderia funcionar como um incentivo para produzir mais energia eólica e solar do que seria de outra forma e, portanto, ser “adicional”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Estudos realizados já em 2010 mostraram que os RECs separados não estavam cumprindo a teoria de estimular a produção de energias renováveis. Mas esse fato inconveniente foi ignorado na maioria das vezes, e o entusiasmo pelos RECs levou a uma peculiaridade nas regras de relatório de emissões que permite que as empresas comprem RECs separados e depois deduzam as emissões de suas contas de CO2. Isso significa que as empresas podem relatar a redução das emissões de seu uso de eletricidade, mesmo que seu uso real não tenha mudado de forma alguma (e ainda possa vir de uma usina de carvão).

As energias solar e eólica tornaram-se mais baratas do que a alternativa do combustível fóssil, e um crescente conjunto de evidências mostra que a maioria dos RECs não agrupados não é o que aqueles que contam as emissões chamam de “adicional”. Ou seja, eles não estimulam novos parques eólicos ou solares e, portanto, não há um segundo valor pelo qual os produtores devam ser pagos e, certamente, nenhuma redução de emissões para o comprador.

“O uso generalizado de RECs (...) permite que as empresas relatem reduções de emissões que não são reais”, escreveu Anders Bjorn, professor assistente da Universidade Técnica da Dinamarca, e uma equipe de pesquisadores em um artigo publicado na revista científica Nature em junho de 2022. Depois de fazer o ajuste para o uso de RECs pelas empresas, eles descobriram que 40% não mostravam mais o alinhamento de suas atividades com a meta do Acordo de Paris de manter o aquecimento global dentro de 1,5°C.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No mês passado, a Amazon alegou que havia atingido 100% de uso de energia renovável em 2023 usando sua própria metodologia de contabilidade e, portanto, não terá emissões provenientes do uso de eletricidade. A empresa ainda não informou os detalhes que sustentam seu consumo de energia renovável em 2023, mas a análise da Bloomberg Green sugere que a alegação provavelmente se baseia no uso de RECs não agrupados.

Em resposta, um porta-voz da Amazon disse: “Pode levar vários anos para que os projetos em que investimos entrem em operação, por isso, às vezes, utilizamos RECs não agrupados - uma parte fundamental do mercado global de energia renovável - para preencher temporariamente a lacuna até a data de operação de um projeto”.

Assim como a Amazon, o Google afirma ter 100% de energia renovável em uma base global anual. Em vez de usar RECs não agrupados, o Google compra mais energia limpa do que consome em alguns lugares, como a Europa, e menos em outros, como a Ásia-Pacífico, dependendo da disponibilidade nesses locais. O Google, no entanto, deixa claro que não consome energia livre de carbono de hora em hora e em locais específicos. Esse é agora “nosso objetivo final”, disse Terrell.

A Amazon, Microsoft, Meta e Google estão seguindo as regras contábeis estabelecidas pelo Protocolo de Gases de Efeito Estufa, desenvolvido pela primeira vez em 2001. Essas divulgações sustentam as análises nas quais os investidores se baseiam para tomar decisões sobre o que é considerado uma empresa verde. Embora o protocolo tenha recebido pequenas atualizações ao longo dos anos, ele precisa de uma grande atualização e os especialistas estão trabalhando para propor mudanças. Todas as grandes empresas de tecnologia estão agora envolvidas no lobby para essas mudanças.

“Os padrões precisam evoluir, porque medir as emissões de carbono não é uma ciência exata”, disse Terrell, do Google. “Ela continua a melhorar e estamos empenhados em ajudar a melhorá-la.” (Colaboraram Ben Elgin e Matt Day.)

Metodologia

(1) Detalhes metodológicos: para a análise, a Bloomberg Green usou dados das divulgações de 2023 para o CDP, que contabilizam o consumo de eletricidade no ano de 2022. O banco de dados do CDP pede que as empresas revelem a quantidade total de eletricidade consumida e o “método de fornecimento” vinculado à compra de eletricidade renovável.

Nenhum tipo de “método de fornecimento” pode ser usado para mostrar definitivamente que a energia veio de fontes renováveis no momento em que a empresa a consumiu. Os métodos de fornecimento estão em um espectro, com alguns mostrando maior probabilidade de serem realmente verdes, enquanto outros exibem uma probabilidade menor.

Com a ajuda de Matthew Brander, professor sênior de contabilidade de carbono da Universidade de Edimburgo, a Bloomberg Green criou duas cestas de métodos de fornecimento e, em seguida, somou o consumo de eletricidade em cada uma dessas cestas para determinar quanto do consumo de eletricidade das empresas de tecnologia pode ser considerado verde.

A cesta de “renováveis aceitáveis” contém instrumentos que, avaliados de forma conservadora, tendem a ter maior probabilidade de atributos verdes: compra de uma instalação no local de propriedade de um terceiro (PPA no local); contrato de compra de energia financeira (virtual); contrato específico do projeto (VPPA) com um fornecedor de eletricidade; e contrato de compra de energia física (PPA físico) com um gerador conectado à rede.

A cesta de “energias renováveis duvidosas” contém aquelas que tendem a ter menor probabilidade de atributos verdes: aquisição desagregada de Certificados de Atributos de Energia (EACs) e contrato de fornecimento de varejo com um fornecedor de eletricidade (eletricidade verde de varejo). O aumento estimado nas emissões é calculado usando as emissões baseadas no local de uma empresa vinculadas ao uso de eletricidade e contabilizando “renováveis aceitáveis” como emissões zero.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.