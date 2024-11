Conheça o asteroide que pode atingir a Terra Bennu foi descoberto em 1999 e a NASA lançou um projeto de pesquisa sobre o astro em 2016 Tecnologia e Ciência|Do R7 11/11/2024 - 15h01 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h01 ) twitter

Asteroide Bennu tem quase o tamanho do Empire State, prédio com 381 metros, localizado em Nova Iorque Reprodução/NASA - 16.10.2024

Pesquisadores estipularam o dia em que um asteroide, chamado Bennu e de quase 380 metros de altura, pode colidir com o planeta Terra.

De acordo com a NASA, a rocha foi criada há mais de 4,5 bilhões de anos. Ele se aproximou do planeta por conta de puxões gravitacionais de outros corpos celestes e por conta do efeito Yarkovsky — um leve empurrão criado quando o asteroide absorve a luz solar e reemite essa energia como calor.

Por ser tão antigo, Bennu pode conter moléculas que estavam presentes quando a vida se formou pela primeira vez na Terra. Sabendo dessa longevidade, a NASA lançou, em setembro de 2016, um projeto chamado OSIRIS-Rex, onde um satélite foi enviado para colher dados.

Entretanto, no mês do aniversário de 166 anos do lançamento do projeto, o Bennu, que foi descoberto em 1999, pode atingir a Terra. Segundo um órgão da agência espacial, o asteroide está classificado como potencialmente perigoso.

Uma pesquisa publicada na revista Science Direct, que utilizou os dados divulgados pela OSIRIS-Rex, a rocha tem maior probabilidade de atingir o planeta no dia 24 de setembro de 2182. Porém, a chance desse acidente cósmico acontecer é de um em 2.700.

O nome Bennu foi dado em 2013 por um menino, que venceu uma competição na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela afirmou que as características do asteroide pareciam com Bennu, uma antiguidade egípcia ligada ao sol.