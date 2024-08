Construção mais antiga do mundo está ligada a impacto devastador de cometa, diz estudo Esculturas no sítio arqueológico de Göbekli Tepe, na Turquia, sugerem que complexo era calendário feito em homenagem ao evento astronômico Tecnologia e Ciência|Do R7 08/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 02h00 ) ‌



Um estudo publicado recentemente na revista acadêmica Time and Mind sugere que a construção humana mais antiga já registrada, Göbekli Tepe, na Turquia, foi erguida após o impacto devastador de um cometa com a Terra, há mais de 13 mil anos — o que permitiu a observação do Sol, da Lua e das constelações, para marcação do tempo e das estações do ano.

Escultura no sítio arqueológico de Göbekli Tepe, na Turquia Reprodução/Universidade de Edimburgo/Dr. Martin Sweatman

“Parece que os habitantes de Göbekli Tepe eram observadores atentos do céu, o que era de se esperar, já que o mundo deles havia sido devastado pelo impacto de um cometa”, explicou Martin Sweatman, coautor da pesquisa, conforme reportado pelo jornal britânico The Independent.

Para os arqueólogos, os símbolos em forma de “V” esculpidos em cada pilar presente na construção representaria o período de um dia. A partir daí, eles deduziram a presença de um calendário solar de 365 dias em uma dessas fundações, que consistia em 12 meses lunares mais 11 dias extras.

A associação entre o Göbekli Tepe e o impacto do cometa também reforça a teoria de que um evento astronômico de grandes proporções nessa época deu início a uma pequena era do gelo, que durou cerca de um milênio e extinguiu diversas espécies de animais de grande porte. Como consequência, o estilo de vida dos seres humanos, baseado na caça e na coleta de grãos, migrou em direção aos marcos civilizatórios de nossa sociedade.

A teoria ainda conta com inscrições presentes em um dos pilares do complexo, que parece retratar uma chuva de meteoros vinda da direção das constelações de Aquário e Peixes. Esses fragmentos teriam caído sobre o planeta durante 27 dias.