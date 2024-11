Consumo de álcool no mundo animal; estudo revela novas descobertas Estudo revela como frutas, néctar e seiva fermentados integram a dieta de diversas espécies e impactam seu comportamento Tecnologia e Ciência|André Naef, do R7 22/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 02h00 ) twitter

O estudo aponta que diversas espécies animais ingerem naturalmente etanol em seus ecossistemas, especialmente através de frutas, néctar e seiva fermentados Reprodução/X/@OfficialUdiBoy

Um estudo conduzido pela Universidade de Exeter trouxe à tona um dado curioso: o consumo de álcool não é exclusivo dos humanos. Publicada na revista Trends in Ecology and Evolution, a pesquisa mostra que diversas espécies animais ingerem naturalmente etanol por meio de frutas, néctar e seiva fermentados. Esse hábito, aparentemente corriqueiro em muitas partes do mundo, levanta questões sobre a adaptação evolutiva e a tolerância de diferentes espécies ao álcool.

O etanol tornou-se abundante na natureza há cerca de 100 milhões de anos, quando plantas com flores começaram a produzir frutos ricos em açúcar, fermentados por leveduras. Em muitos casos, a concentração alcoólica é baixa, variando entre 1% e 2%, mas frutos muito maduros podem conter até 10% de álcool.

A pesquisa também mostra como diferentes espécies reagem ao álcool e à ‘embriaguez’. Pequenos mamíferos, como as tupaias, pequenos mamíferos semelhantes às cotias, conseguem consumir grandes quantidades de etanol sem sinais visíveis de intoxicação. Por outro lado, animais menos adaptados, como algumas aves, podem sofrer consequências severas. Pássaros que consomem frutas muito maduras frequentemente perdem a coordenação e acabam colidindo com obstáculos, o que pode ser fatal.

Morcegos também são animais que costumam consumir frutas fermentadas Reprodução/X/@BatConIntl

Entre os insetos, o álcool desempenha um papel ainda mais peculiar. Um outro estudo, feito pela Universidade da Califórnia e publicado na revista Nature, mencionou que moscas-das-frutas machos tendem a procurar frutas com maior concentração de álcool, após serem rejeitados por fêmeas, enquanto as fêmeas de algumas espécies consomem etanol e se tornam menos seletivas quanto a parceiros. Além disso, algumas espécies utilizam o álcool de forma estratégica, certas moscas depositam seus ovos em alimentos ricos em etanol, protegendo as larvas contra parasitas.

Assim como os humanos, muitos animais utilizam o álcool de formas que afetam comportamento e interações sociais. Essa similaridade sugere que o consumo de álcool, seja por escolha ou circunstância, pode ter um papel mais amplo na vida dos seres vivos do que se imaginava.

