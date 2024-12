Crianças derrubam prédio de 16 andares após ganharem concurso na Inglaterra A ação foi o prêmio de um concurso escolar de poesias de Newcastle, na Inglaterra Tecnologia e Ciência|Do R7 03/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h00 ) twitter

No último sábado (30), três crianças do ensino fundamental de Newcastle, na Inglaterra, destruíram um prédio de 16 andares. Isso porque, elas ganharam um concurso escolar de poesias.

Crianças demoliram prédio em Newcastle, na Inglaterra Reprodução/Newcastle Chronicle (via Daily Star)

Esse era o prêmio em jogo: poder apertar o botão vermelho que faria 43 m de concreto virar poeira.

Segundo o tabloide britânico Daily Star, a demolição controlada serviu para dar lugar à construção de 50 novas casas.

Após concluírem a missão, os pequenos receberam certificados do conselho de Newcastle e um bolo no formato do prédio derrubado.

