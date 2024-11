Descoberta permite prevenir que asteroides colidam com a Terra, evitando um novo apocalipse Um estudo publicado nesta segunda-feira (25) identificou uma equação inovadora baseada na curvatura gravitacional da luz Tecnologia e Ciência|Gabriela Pastorelli, do R7 26/11/2024 - 14h33 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h34 ) twitter

Para desviar um asteroide perigoso, seria necessário um aviso prévio de anos para planejar a missão Reprodução/David Ladd/NASA

Uma descoberta tem o potencial de aprimorar as redes de defesa da Terra, permitindo detectar asteroides com antecedência e possibilitando a realização de manobras para desviar possíveis colisões com o planeta, oferecendo um precioso tempo para evitar um impacto cataclísmico.

O professor Oscar del Barco Novillo, da Universidade de Múrcia, na Espanha, desenvolveu uma equação inovadora baseada na curvatura gravitacional da luz, que pode revolucionar como os cientistas identificam a posição de objetos menores no sistema solar, segundo o jornal Daily Mail.

O estudo publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nesta segunda-feira (25) explora um fenômeno chamado “deflexão gravitacional”, que ocorre quando a luz passa por um forte campo gravitacional, como o do Sol.

Normalmente, a luz segue um caminho reto de um objeto até nossos olhos, o que nos permite ver a imagem exatamente onde o objeto está. No entanto, em objetos distantes, como asteroides, esse caminho reto é alterado pela gravidade, fazendo com que a luz siga uma trajetória curva.

‌



“Um melhor cálculo das órbitas de objetos menores no sistema solar, que podem ser potencialmente perigosos para a Terra”, afirmou Novillo, se referindo à possibilidade de determinar com mais precisão as trajetórias de asteroides e outros objetos menores, como os do Cinturão de Kuiper ou da Nuvem de Oort.

Esses objetos, se não forem monitorados corretamente, podem representar uma ameaça ao nosso planeta, e a sua equação será fundamental para determinar uma localização precisa.

‌



Agências espaciais como a NASA e a ESA estão investigando maneiras de evitar colisões com asteroides, incluindo a técnica de desvio de órbita testada na missão DART com o asteroide Dimorphos.

Embora os resultados finais dependam da missão Hera, as primeiras observações mostram sucesso. Para desviar um asteroide perigoso, seria necessário um aviso prévio de anos para planejar a missão. Por isso, é essencial que as agências espaciais tenham métodos precisos para monitorar as órbitas dos asteroides no sistema solar.