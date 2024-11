Dez mil sonecas por dia: o superpoder do pinguim-de-barbicha para proteger seus filhotes Em vez de longas noites de sono, esses pinguins sobrevivem tirando milhares de pequenas sonecas diárias para manter a vigilância e garantir o descanso do cérebro Tecnologia e Ciência|André Naef, do R7 13/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 02h00 ) twitter

Os pinguins-de-barbicha são comumente encontrados na Antártida e andam em grandes bandos Reprodução/CreativeCommons

Em colônias de reprodução cheias de barulhos e perigos, os pinguins-de-barbicha desenvolveram uma forma surpreendente de descansar sem perder a vigilância. Em vez de dormir por longos períodos, esses pinguins tiram mais de 10 mil “microssonecas” por dia. Cada uma dessas pausas dura poucos segundos, mas, somadas, garantem que o cérebro dos pinguins descanse mais de 11 horas por dia.

A descoberta foi feita pelo pesquisador Won Young Lee e sua equipe no Instituto de Pesquisa Polar da Coreia, enquanto estudavam pinguins em colônias da Ilha King George, na Antártica. Ao monitorar a atividade cerebral de 14 pinguins com equipamentos especiais, os cientistas perceberam que as aves alternam o descanso entre os hemisférios do cérebro, mantendo uma metade ativa enquanto a outra dorme. Isso permite que os pinguins fiquem alertas e prontos para defender seus filhotes de aves predadoras e disputas com outros pinguins.

As condições da colônia exigem que esses animais se adaptem para sobreviver. O comportamento dos pinguins é um exemplo extremo de como a necessidade de proteção constante pode modificar os padrões de sono em certas espécies.

As pequenas sonecas são importantes para que os pinguins adultos protejam seus filhotes de predadores Reprodução/US National Oceanic and Atmospheric Administration

Essa forma de sono fragmentado já foi observada em outros animais, como os golfinhos e focas, que também conseguem dormir com apenas metade do cérebro, mantendo-se alerta ao mesmo tempo. Esse tipo de adaptação é essencial em ambientes onde a vigilância é necessária para a sobrevivência.

Além de expandir o entendimento sobre o sono dos animais, essas descobertas trazem novas informações sobre a importância do sono para o equilíbrio do cérebro e o bem-estar em diferentes espécies. A pesquisa foi publicada na revista Science e destaca como o sono pode variar em cada espécie, sempre moldado pela necessidade de sobrevivência no ambiente onde vivem.

