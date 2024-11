Dezenas de aves aparecem mortas em praias na Austrália devido à exaustão e à fome Mudança climática é um dos indícios para explicar a maior incidência de cadáveres na costa sudeste do país da Oceânia Tecnologia e Ciência|Do R7 07/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dezenas de aves mortas foram avistadas ao lomgo das praias que compõem a costa de Nova Gales do Sul, no Sudoeste da Austrália. No entanto, em postagem no Facebook, a entidade Northside Emergency Veterinary Service explicou o motivo da situação.

Ave morta em praia ao norte de Sidney, na Austrália Reprodução/Facebook/Northern Beaches Living

“Estamos vendo inúmeras aves marinhas cagarras sendo levadas para praias locais, principalmente devido à exaustão e à fome”, diz o texto, conforme reportado pleo Yahoo News Austrália.

“Isso se deve aos desafios da intensa migração anual entre a Austrália e o Hemisfério Norte e à redução da disponibilidade de alimentos, provavelmente relacionada às mudanças climáticas."

Um comentarista em rede social endossou a hipótese da publicação.

‌



“Isso acontece todo ano, mas os pesquisadores descobriram que a taxa de mortalidade tem aumentado”, pontuou.

“Você não é meu rei": senadora indígena confronta Rei Charles III durante visita à Austrália

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5