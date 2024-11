Dona do Instagram e Facebook, Meta é multada em mais de R$ 90 mi por vazamento de dados Cerca de 4.000 anunciantes na Coreia do Sul receberam informações de 980 mil usuários das duas redes sociais Tecnologia e Ciência|Do R7 05/11/2024 - 10h35 (Atualizado em 05/11/2024 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresa comandada por Mark Zuckerberg terá que pagar multa milionária por vazamento de dados pessoais Mike Kai Chen/The New York Times - 10.09.2024

A Coreia do Sul multou a empresa Meta, dona do Facebook e do Instagram, em pouco mais de R$ 90 milhões, por coletar dados confidenciais de 980 mil usuários sem aviso e entregá-los a anunciantes. O valor a ser pago foi divulgado pela Comissão de Proteção de Informações Pessoais.

De acordo com a agência estatal de notícias Yonhap, o órgão detalhou que a punição da empresa foi decidida em uma reunião no plenário, na segunda-feira (4), após descobrir que a Meta coletou opiniões políticas e religiosas, estado civil e orientação sexual.

Essas informações foram compartilhadas com 4.000 anunciantes, que utilizaram esses dados para criar propagandas personalizadas.

Além disso, a Meta permitiu que hackers alterassem senhas de dez contas desativadas, tendo acesso a informações pessoais dos donos.

‌



Na Coreia do Sul, a Lei de Proteção de Informações Pessoais proíbe o uso de informações como ideologia, crenças, opiniões políticas e vida sexual de uma pessoa, exceto se o usuário concordar com seu uso.

A empresa teve que fornecer bases legais para o uso de informações confidenciais e tomar medidas para garantir a segurança dos dados.