Eclipse lunar semelhante a ‘olho esbugalhado’ é observado por veículo da Nasa em Marte Esse impressionante evento ocorreu na última quarta-feira, quando a pequena lua Fobos passou em frente ao Sol Tecnologia e Ciência|Do R7 01/11/2024 - 12h07 (Atualizado em 01/11/2024 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A pequena lua Fobos é uma das duas luas de Marte, sendo a maior e mais próxima do planeta Reprodução/NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

O veículo de exploração Perseverance, da Nasa (agência espacial americana), registrou um fenômeno inusitado na quarta-feira (30): a formação do que se assemelha a um “olho esbugalhado” durante um eclipse.

A pequena lua Fobos, uma das duas de Marte, passou em frente ao Sol. Ela é o satélite mais próximo ao Planeta Vermelho. Descoberta em 1877, a Fobos tem um formato irregular, semelhante a uma batata.

Nas imagens compartilhadas pela Nasa, ao transitar na frente do Sol, a lua projetou uma silhueta que criou a ilusão de um olho no céu de Marte, onde a Fobos representa a pupila e o Sol, o restante do globo ocular.

O Perseverance é projetado para explorar a superfície de Marte e ampliar nosso entendimento sobre a história e a composição desses corpos celestes. Não é a primeira vez que um veículo desse tipo registra um eclipse em que a lua Fobos bloqueia os raios do Sol.

O próprio Perseverance capturou vários trânsitos da lua desde seu pouso na cratera Jezero, em fevereiro de 2021. Em 2019, o Curiosity também fez imagens, assim como Opportunity, em 2004.