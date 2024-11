Empresa dona do Facebook e Instagram é alvo de processos e acusada de viciar jovens Caso seja considerada culpada, a Meta pode enfrentar multas e ser obrigada a refazer o design de suas plataformas Tecnologia e Ciência|Do R7 16/10/2024 - 12h18 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estados acusam a Meta de falhar em proteger os jovens e de desenvolver ferramentas que aumentam o tempo de uso Reprodução/Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está sendo processada por mais de 30 estados dos EUA, acusada de incentivar o vício em redes sociais entre jovens. Segundo as alegações, as plataformas teriam sido criadas para aumentar a dependência, e promover ansiedade, depressão e baixa autoestima.

A juíza federal Yvonne Gonzalez Rogers, de Oakland (Califórnia), rejeitou a tentativa da Meta de arquivar o processo. Embora a empresa tenha conseguido se proteger de algumas acusações com base na Lei Federal 230, que regula plataformas online, a maioria das alegações permanecem em julgamento.

Os estados acusam a Meta de não proteger os jovens e de desenvolver ferramentas que aumentam o tempo de uso, como o feed infinito e as notificações constantes.

De acordo com relatórios internos da própria empresa, o Instagram, por exemplo, foi apontado por “agravar problemas de imagem corporal” em jovens.

‌



Um porta-voz da Meta respondeu às acusações afirmando que a companhia “desenvolveu ferramentas robustas” para ajudar pais e adolescentes a gerenciar o uso das redes, incluindo contas feitas só para adolescentes no Instagram, com maior proteção.

Se considerada culpada, a Meta pode enfrentar multas e ser forçada a refazer o design de suas redes sociais.

Os estados buscam uma ordem judicial que obrigue a Meta a mudar suas práticas comerciais, que, segundo as acusações, lucram à custa da saúde mental dos jovens.