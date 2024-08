Estudo sugere que a Terra tem seis continentes, ao invés de sete Para pesquisadores, a separação entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia ainda está em andamento Tecnologia e Ciência|Do R7 08/08/2024 - 15h14 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em estudo publicado recentemente na publicação acadêmica Gondwana Research, pesquisadores sugerem que a separação entre a América do Norte e a Europa continua em andamento. Sendo assim, ambas ainda pertenceriam ao mesmo continente.

Separação entre as placas da América do Norte e da Eurásia ainda não está completa, diz estudo Reprodução/CCBY/Micheletb — 29/10/2012

“As placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia ainda não se separaram de fato, como tradicionalmente se acredita ter acontecido há 52 milhões de anos”, defendeu o Dr. Jordan Phethean, principal autor do artigo, em entrevista ao site Earth.com.

O foco da pesquisa teve a Islândia como ponto de partida. A ilha abriga o limite tectônico entre as placas norte-americana e eurasiática. A tese postula que tanto Islândia quanto a Cordilheira das Ilhas Faroé, da Groenlândia, possuem fragmentos geológicos dos territórios mencionados.

Conforme reportado pelo jornal New York Post, o próprio Phethean aponta os dados atuais da pesquisa, ainda em fase conceitual, como controversos. No entanto, caso novas descobertas surjam no decorrer das próximas etapas, o planeta passaria a ter seis continentes, ao invés de sete — atualmente temos, África, Antártida, Ásia, Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul.

A equipe ainda deve conduzir mais testes em rochas vulcânicas da Islândia, para obter evidências concretas de uma crosta continental antiga.