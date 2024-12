Garotinha de 12 anos encontra artefato egípcio milenar em sítio arqueológico de Israel Dafna Filshteiner passeava com a família pelo monte histórico de Tel Qana, quando uma ‘pedra’ no chão chamou a atenção dela Tecnologia e Ciência|Do R7 08/12/2024 - 03h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 03h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dafna Filshteiner, de 12 anos, passeava com a família pelo sítio arqueológico de Tel Qana, em Isarel, até reparar em uma estranha pedrinha no chão. A mãe não viu nada de mais no objeto, no entanto, a jovem não se deu por vencida.

Dafna Filshteiner, 12, encontrou artefato egípcio milenar Reprodução/Facebook/Israel Antiquities Authority

“Pesquisamos na internet. Lá, identificamos mais fotos de pedras semelhantes ao que havíamos encontrado. Percebemos ser algo especial e imediatamente ligamos para a Autoridade de Antiguidades [de Israel]“, contou Filshteiner, conforme reportado pelo site de notícias do canal Fox News.

Com isso, o artefato foi idenificado como um adereço egípcio, elaborado há 3.500 anos, que simbolizava uma nova vida.

E a garotinha recebeu um certificado de boa cidadania por relatar a descoberta.

‌



A “pedrinha especial” acabou sendo enviada a um museu de Jerusalém, onde está em exposição.

‘Au-mento’ do turismo: número de visitantes no Egito cresce por conta dos cães na região

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5