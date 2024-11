Imagens surpreendentes: cientistas desenvolvem o maior mapa em 3D do Universo A missão Euclid tem o objetivo de mapear o universo e desvendar mistérios na imensa escuridão Tecnologia e Ciência|R7 16/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A missão para criar essa representação foi lançada em julho de 2023 Reprodução/ESA

Um projeto em 3D do universo, considerado o maior já feito, está sendo desenvolvido por cientistas da ESA (Agência Espacial Europeia). A missão para criar essa representação foi lançada em julho de 2023, e as imagens para o projeto serão capturadas pelo telescópio Euclides, que começou a divulgar suas primeiras imagens, nesta terça-feira(15).

Segundo o jornal Daily Mail, a missão Euclid tem o objetivo de mapear o universo e desvendar mistérios na imensa escuridão, observando bilhões de galáxias a até 10 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio vai capturar 208 gigapixels para compor o “Atlas Cósmico”.

As imagens divulgadas já mostram uma riqueza impressionante de detalhes e informações Reprodução/ESA

“Esta imagem impressionante é o primeiro pedaço de um mapeamento que, em seis anos, revelará mais de um terço do céu. Isso é apenas 1% do projeto e, ainda assim, está repleto de uma variedade de fontes que ajudarão os cientistas a descobrir novas maneiras de descrever o universo”, afirmou Valeria Pettorino, cientista do projeto Euclides na ESA, ao jornal britânico.

As imagens divulgadas já mostram uma riqueza impressionante de detalhes e informações. O trabalho está nos estágios iniciais, e, ao longo dos próximos anos, a expectativa é que o mapeamento completo traga novas visões sobre a estrutura e a evolução do universo. Cada nova imagem capturada pelo telescópio Euclides contribuirá para a construção de um panorama mais abrangente.