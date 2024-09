iPhone 16 ganha maior interação com IA, novo botão e poucas alterações no design Nova linha de produtos da Apple foi apresentada no Steve Jobs Theater, em Cupertino (EUA) Tecnologia e Ciência|David Plassa, do R7 09/09/2024 - 15h38 (Atualizado em 09/09/2024 - 15h44 ) ‌



Nesta segunda-feira (9), a Apple lançou uma nova linha de iPhones, durante o evento It’s Glowtime (”É hora de brilhar”, na tradução literal), realizado no Steve Jobs Theater, em Cupertino (EUA). Além do iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, a empresa também apresentou a quarta geração de AirPods e os novos Apple Watches.

O início da venda dos produtos nos EUA está previsto para o dia 20 de setembro.

iPhone 16

As cores do iPhone 16 Divulgação/Apple

Apesar da tela maior, a nova família de iPhones (16, 16 Plus, 16 Pro e Pro Max) não chegou com grandes alterações no design. Ainda, chega com um botão exclusivo na lateral para captar fotos e vídeos.

A nova versão do smartphone também ganha novo processador, o A18 Pro, criado pela própria empresa e que promete ser 30% mais rápido do que o iPhone 15. A grande novidade fica por conta da maior integração do aparelho com a Apple Intelligence, sistema de inteligência artificial da Apple — disponível, no momento, apenas na versão em inglês. Dentre as possibilidades que a integração possibilita está reescrever textos, gerar imagens e criar vídeos a partir de fotos.

Além disso, o iPhone 16 agora possibilita tirar fotografia em macro, ferramenta anteriormente restrita aos modelos mais caros da marca.

iPhones 16 Pro e Pro Max Divulgação/Apple

Por falar neles, as versões Pro e Pro Max do aparelho foram apresentadas com tela com 6,3 e 6,9 polegadas, respectivamente. Ambas com uma câmera principal e outra ultrawide de 48 MP — que agora podem ser usadas para gravar vídeos em 4K a até 120 FP.

Apple Watches

Apple Watch Series 10 Divulgação/Apple

Foram apresentadas as três versões: Apple Watch Series 10 (ou Watch X), Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch SE. Todas, basicamente, com pequenas melhorias.

O primeiro modelo vem agora com um display maior e brilho com acréscimo de 40% e sensor de detecção de apneia do sono. Já o Ultra 2 chega mais leva, com novo processador, mas sem grande alterações no design.

AirPods, 4ª geração

AirPods, quarta geração Divulgação/Apple

No evento, a Apple lançou a quarta geração de fones de ouvido. Dois modelos de AirPod 4 — um com o recurso Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês) —, uma nova geração de AirPod Max e o AirPod Pro 2, também com cancelamento de ruído e equalizador de som.