Mark Zuckerberg revela que conheceu a esposa ao som de clássico do hip-hop em festa de faculdade CEO da Meta usou rede social para comemorar o aniversário de namoro com Priscilla Chane e ainda trabalhou em uma versão única da música para eles Tecnologia e Ciência|Do R7 15/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em postagem no Instagram, Mark Zuckerberg revelou a música que tocava quando ele conheceu a atual esposa, Priscilla Chane, durante uma festa de faculdade.

Trata-se do clássico do hip-hop Get Low, do rapper Lil Jon.

“Todo ano nós a ouvimos em nosso aniversário de namoro", escreveu na pastagem acima o CEO da Meta.

No entanto, o bilionário não parou por aí! Ele ainda fez questão de trabalhar em uma versão exclusiva para casal, com o apoio de outro rapper, T-Pain.

‌



Mark Zuckerberg rconheceu a esposa ao som de clássico do hip-hop Reprodução/Instagram/@zuck

Segundo Zuckerberg, a faixa foi disponibilizada em um serviço de música digital.

Fortuna de Mark Zuckerberg aumenta em quase US$ 10 bilhões

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5