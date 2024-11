Monte Fuji, no Japão, atinge o maior período sem neve dos últimos 130 anos Pico mais alto do país continua ‘nu’, um mês após o esperado, desde que medições começaram a ser realizadas. Recordes anteriores ocorreram em 1995 e 2016 Tecnologia e Ciência|Do R7 29/10/2024 - 17h21 (Atualizado em 29/10/2024 - 20h04 ) twitter

O Monte Fuji, no Japão, continua sem neve, um mês após do esperado. Com isso, o maior pico do país asiático superou as duas marcas anteriores nessa situação, reportadas em 1995 e 2016.

Monte Fuji, no Japão, atingiu o maior período sem neve dos últimos 130 anos Reprodução/Nasa

Trata-se do maior período sem a tradicional cobertura gelada desde que os registros começaram a ser realizadas, há 130 anos.

Segundo o Escritório Meteorológico de Kofu, a neve normalmente se acumula no Monte Fuji entre 2 e 5 de outubro.

“As temperaturas estavam altas nesse verão, e continuaram em setembro, afastando o ar frio", avaliou o meteorologista Yutaka Katsuta, em entrevista à agência de notícias AFP.

Já Mamoru Matsumoto, outro profissional da área, disse ao jornal Asahi Shimbun, que uma das causas da ausência de neve seja o aquecimento global. “Mas, não sei qual é o motivo exato", assumiu.

Planeta já ultrapassou sete de oito limites para a vida segura, diz estudo

