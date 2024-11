Musk sobre o X no Brasil: ‘voltou a ser número 1′ Rede social passou mais um mês fora do ar no Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF Tecnologia e Ciência|Do R7 10/11/2024 - 22h13 (Atualizado em 10/11/2024 - 22h13 ) twitter

X voltou a funcionar no Brasil em outubro X/Divulgação

O empresário Elon Musk comemorou neste domingo (10) a rede social X ter voltado a ser o aplicativo mais baixado na categoria de notícias da loja de aplicativos da Apple, a App Store do Brasil. Pela rede social, o bilionário comentou: “X voltou a ser número 1 no Brasil!"

𝕏 is back to being #1 in Brazil! https://t.co/VmnSaWEWUc — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2024

A rede social ficou mais de um mês fora do ar no Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Moraes baniu a empresa do Brasil depois que Musk tirou a representação em território nacional. Toda empresa estrangeira que atua no Brasil tem que ter um representante no país.

O X foi autorizado a voltar em 8 de outubro depois de anunciar uma representação no Brasil e pagar R$ 28,3 milhões em multa e bloquear perfis solicitados pela Justiça.