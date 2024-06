Tecnologia e Ciência |Do R7

Núcleo da Terra desacelera e dias podem ficar uma fração de segundo mais longos Estrutura interna do planeta tem se movido mais lentamente do que a superfície, o que é denominado 'retrocesso'

O núcleo da Terra tem girado em ritmo mais lento do que a superfície, aponta nova investigação da Universidade do Sul da Califórnia, publicada recentemente na revista científica britânica Nature. Especificamente, é a primeira vez que o fenômeno, denominado “retrocesso”, ocorre em quase 40 anos.

Os cientistas mediram a atividade sísmica terrestre de 1991 a 2023, em conjunto com dados de testes nucleares feitos pelos EUA, França e União Soviética entre 1971 e 1974. A partir daí, foi contatada que a velocidade mais lenta do núcleo interno era o resultado da agitação do ferro líquido dentro dele — metal responsável por gerar o campo magnético da Terra, além dos aspectos gravitacionais relacionados ao manto.

O que o retrocesso proporcionará ao planeta ainda reside no campo da especulação. No entanto, John Vidale, um dos autores do estudo, acredita que a duração dos nossos dias pode ser prolongada em uma fração de segundo.

“É muito difícil perceber, na ordem de um milésimo de segundo, quase perdido no barulho da agitação dos oceanos e da atmosfera”, explicou o acadêmico, conforme reportado pelo jornal New York Post.

“A dança do núcleo interno pode ser ainda mais animada do que imaginamos até agora”, concluiu.