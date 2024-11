Pesquisadores criam drones usando corpos de pássaros mortos O projeto busca desenvolver plataformas seguras e sustentáveis para o monitoramento ambiental Tecnologia e Ciência|Mellina Braga, do R7 06/11/2024 - 18h43 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h43 ) twitter

Além dos drones de pato, a equipe também está aprimorando o projeto de um pombo taxidermizado Reprodução/Instagram/@mostafahassanalian

Pesquisadores desenvolveram drones feitos com corpos de pássaros mortos. Uma equipe da New Mexico Tech encontrou uma forma de usar partes do corpo desses animais para criar drones que imitam aves de forma realista, acreditando que essa tecnologia pode ajudar no monitoramento da vida selvagem, já que os drones se misturam ao ambiente natural.

Depois de apresentarem a ideia no ano passado, os pesquisadores, agora, aplicaram a mecânica a patos, que podem nadar na água, além de pombos equipados com câmeras no pescoço.

Ao The New York Post, o professor de engenharia mecânica Mostafa Hassanalian explica que a equipe não sacrifica aves para construir esses drones e que eles foram desenvolvidos exclusivamente para monitoramento ambiental, não para espionagem.

Além dos drones de pato, a equipe também está aprimorando o projeto de um pombo taxidermizado — técnica de preservar o corpo de um animal morto para que ele pareça real e possa ser exibido — com garras feitas de ligas com memória de forma, permitindo que ele pouse e observe o ambiente.

A equipe explica ainda que o objetivo do projeto é criar plataformas seguras e sustentáveis para monitoramento ambiental, reduzir colisões de aves perto de aeroportos e oferecer novas abordagens para pesquisa ecológica.