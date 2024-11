Pesquisadores encontram o menor fóssil de ovo de dinossauro O fóssil, chamado de mini ovo de Ganzhou, quebrou o recorde anterior de menor ovo, que media 3,3 cm de comprimento Tecnologia e Ciência|Do R7 21/10/2024 - 21h51 (Atualizado em 21/10/2024 - 21h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os ovos eram de pequenos terópodes, espécie de dinossauro carnívoro e predador Divulgação/China University of Geosciences/Xinhua

Foi encontrado na China o menor fóssil de ovo de dinossauro, medindo pouco mais de 2,5 cm de comprimento. Pesquisadores chineses do Instituto de Pesquisa e Exploração Geológica de Jiangxi (JGSEI) divulgaram nesta segunda-feira (21) os resultados de uma pesquisa que durou três anos.

O ovo foi um dos seis ovos de dinossauro encontrados em um ninho totalmente preservado na região de Jiangxi, localizada no leste da China. Após os estudos, os cientistas confirmaram que são fósseis do período Cretáceo Superior, de mais de 80 milhões de anos atrás.

Este fóssil marca uma descoberta significativa que pode lançar luz sobre os hábitos de reprodução e a diversidade dos dinossauros. A pesquisa foi publicada no periódico Historical Biology, jornal que divulga artigos sobre o desenvolvimento da ciência da história da vida no tempo geológico e da biologia de organismos passados.

Os fósseis foram encontrados em um ninho em um canteiro de obras no município de Meilin, na cidade de Guangzhou, em 2021. De acordo com os pesquisadores, os fósseis estavam bem preservados e relativamente completos.

‌



Os cientistas estão planejando conduzir mais estudos que, segundo eles, podem esclarecer o tipo de dinossauro, de onde o ovo veio e como era a aparência da espécie.

A equipe contou com pesquisadores da Universidade de Geociências da China (Wuhan), do Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados da Academia Chinesa de Ciências e do Instituto de Pesquisa e Exploração Geológica de Jiangxi.

‌



Mais pesquisas precisam ser conduzidas para descobrir como a espécie evoluiu e quais foram suas estratégias de reprodução há milhões de anos atrás. Os pesquisadores esperam que esse processo ajude a entender melhor como os ovos se formaram e a determinar o tipo exato de dinossauro.

Além disso, os estudos também podem revelar novos aspectos da biologia dos dinossauros e das condições ambientais que eles viveram.