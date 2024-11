Primeiro voo tripulado de balão espacial terá Richard Branson no comando Desenvolvido pela Space Perspective, a cápsula promete levar oito passageiros a 30 km de altitude Tecnologia e Ciência|Do R7 17/10/2024 - 18h17 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h17 ) twitter

A Space Perspective, responsável pelo projeto, já realizou testes não tripulados com sucesso e garantiu uma experiência de luxo Reprodução/Space Perspective

Sir Richard Branson, empresário britânico e famoso por suas aventuras envolvendo balonismo, se prepara para um novo marco na exploração espacial: o primeiro voo tripulado em um balão estratosférico da Space Perspective.

Com uma cápsula pressurizada a base de hidrogênio, o balão promete levar oito passageiros a 30 km de altitude. O The Sun explica que, o que difere esse voo é o conforto a bordo, com serviço de coquetéis e Wi-Fi, algo incomum nas missões espaciais tradicionais.

Branson já quebrou dois recordes mundiais de balonismo, cruzando os oceanos Atlântico e Pacífico nos anos 1980 e 1990. Agora, como investidor e participante desse projeto, ele vai contribuir diretamente com sua experiência de balonismo, garantindo um voo tranquilo e acessível, sem necessidade de treinamento especializado.

A Space Perspective, responsável pelo projeto, já realizou testes não tripulados com sucesso e garantiu uma experiência de luxo, com vistas da Terra através das maiores janelas já instaladas em uma cápsula.

Os fundadores da empresa, Taber MacCallum e Jane Poynter, estarão a bordo ao lado de Branson no primeiro voo, reforçando o compromisso com segurança e inovação.

Para quem quiser participar dessa experiência única, o custo é de US$ 125.000 - aproximadamente R$ 625.000 por pessoa.