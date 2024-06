Problema em nave deixa astronautas americanos retidos no espaço Equipamento, desenvolvido pela Boeing e Nasa, apresentou falhas ao atracar na Estação Espacial Internacional, no começo do mês

Wilmore (dir.) e Sunita chegaram à estação espacial em 6 de junho Reprodução/Instagram/@nasa

Um problema em uma espaçonave vai atrasar o retorno dos astronautas Sunita Williams e Butch Wilmore da Estação Espacial Internacional para a Terra. A programação original era de que eles permaneceriam no local por apenas uma semana após a chegada, em 6 de junho.

A espaçonave Starliner, desenvolvida pela Boeing em parceria com a Nasa (Agência Espacial dos EUA), está apresentando problemas no sistema de propulsão e pequenos vazamentos no sistema de hélio. Os problemas foram observados durante a atracação na Estação Espacial Internacional e estão sendo avaliados pelas equipes da missão para determinar a melhor forma de gerenciá-las antes do retorno dos astronautas à Terra.

Recentemente, a Boeing anunciou que a data de desacoplamento e pouso da Starliner seria alterada para evitar conflitos com caminhadas espaciais planejadas na estação espacial e para permitir que as equipes de missão revisassem os dados do sistema de propulsão da espaçonave.

As caminhadas espaciais estavam inicialmente agendadas para 2 de julho, e uma delas, prevista para segunda-feira (1º), foi cancelada devido a problemas com o traje espacial. A Nasa ainda está avaliando como essa mudança impactará o cronograma das caminhadas espaciais e se causará novos atrasos no retorno dos astronautas.

Segundo o jornal americano USA Today, o gerente do Programa de Tripulação Comercial da Nasa, Steve Stich, afirmou que eles estão seguindo o processo padrão de gerenciamento de missão, permitindo que os dados guiem a tomada de decisões. Devido à duração da missão, será necessária uma revisão interna, similar à realizada antes do retorno da missão Demo-2, da SpaceX, que passou dois meses em órbita.

O USA Today tentou obter comentários da Boeing, que direcionou as perguntas para a Nasa, que não as respondeu. A nova data de retorno dos astronautas ainda não foi definida, mas será após a conclusão das caminhadas espaciais programadas e das avaliações técnicas em andamento.