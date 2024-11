Relatório revela que a Terra rompeu 7 de 8 limites que garantem a segurança do planeta Planeta chega na fronteira de sua sobrevivência e com sua sustentabilidade ameaçada em níveis alarmantes Tecnologia e Ciência|Do R7 21/10/2024 - 19h33 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h00 ) twitter

Terra ultrapassa sete de oito limites de segurança para sobrevivência Reprodução

Um relatório da Comissão de Saúde Planetária publicado pela revista britânica Lancet mostrou que sete dos oito limites seguros para a vida sustentável da Terra e de seus habitantes foram dramaticamente ultrapassados. Sessenta pesquisadores que assinam o relatório delimitam que as fronteiras razoáveis para a vida no planeta foram rompidas. A destruição da natureza coloca em risco iminente a segurança energética, alimentar e hídrica, o que acaba por ampliar as chances de conflitos, deslocamentos em massa e, numa conclusão que pode ser óbvia, a chegada de um caos generalizado.

Não por acaso, a revista Nature, também britânica, havia chegado a mesma conclusão de que sete das oito fronteiras já foram ultrapassadas pela ação predatória dos humanos.

Uma equipe de cientistas criou pela primeira vez a ideia de “fronteiras planetárias” há quase 15 anos para identificar as principais ameaças enfrentadas pela Terra. Eles analisaram condições climáticas, biodiversidade e a situação da água doce.

No relatório divulgado pela Lancet, as fronteiras ultrapassadas são as seguintes: preservação da vegetação natural; uso da terra para a produção agrícola; aquecimento global com temperaturas extremas que causam mortes, secas e inundações, afetando a agricultura e a existência de água potável; presença acentuada do nitrogênio, cujo excesso leva a problemas ambientais e afeta a qualidade de água doce e subterrânea.

O mesmo caso se aplica ao fósforo, cujo excesso polui o solo e a água. Também é citada a preocupante alteração e os desvios do fluxo de rios, lagos e reservatórios, além da extração excessiva de águas subterrâneas. O oitavo item, que escapou dessa contabilidade triste, foi que em ações locais se reduziu a poluição e o uso dos aerossóis, inimigos da camada de ozônio.

