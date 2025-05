A sabotagem dos dados meteorológicos continua — Parte 2 Na primeira parte deste artigo, abordamos a discussão que envolveu a ausência de dados de baixas temperaturas verificadas no Birô... Revista Oeste|Do R7 04/05/2025 - 11h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Oeste - Tecnologia

Na primeira parte deste artigo, abordamos a discussão que envolveu a ausência de dados de baixas temperaturas verificadas no Birô de Meteorologia (Bureau of Meteorology, BOM) australiano, durante eventos meteorológicos de intenso frio que ocorreram em 2017 e que causaram bastante repercussão. Segundo jornalistas e cientistas independentes, os casos não puderam ser considerados como eventos isolados, especialmente quando tais situações ocorreram na chegada de sistemas frontais antárticos que derrubam as temperaturas, notadamente nas áreas mais frias do país.

Para uma análise mais profunda sobre a controvérsia dos dados meteorológicos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia.

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

Cientistas dizem encontrar outra fonte de ouro no universo

Cratera em Ubatuba (SP) pode ser prova de asteroide que atingiu o Brasil há 30 mil anos

Starlink lança antena portátil de internet no Brasil por R$ 1,8 mil