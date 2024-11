ChatGPT agora concorre com o Google ChatGPT agora concorre com o Google Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h11 ) twitter

ChatGPT agora concorre com o Google

Com todos os poderosos recursos do ChatGPT, faltava um, fundamental: as pesquisas em tempo real. Não falta mais. O usuário agora tem essa opção usando o novo ícone de busca:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia para saber mais sobre essa nova concorrência no mundo da busca online!

