Dados do FGTS de 39 Milhões de Brasileiros à Venda em Fórum Internacional Postagens traz informações sobre o fundo e os dados oferecidos | Foto: Reprodução/breachforums Um pacote de supostos dados vazados... Revista Oeste|Do R7 08/08/2024 - 20h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 20h26 ) ‌



Postagens traz informações sobre o fundo e os dados oferecidos | Foto: Reprodução/breachforums

Um pacote de supostos dados vazados com informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 39 milhões de brasileiros foi anunciado em um fórum on-line internacional. Gerido pela Caixa Econômica Federal, as informações teriam vazado na noite da última terça-feira, 6.

