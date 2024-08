Descobertas Surpreendentes: Vênus Pode Ter Vida!

Novas observações indicam a presença de fosfina nas nuvens de Vênus, sugerindo sinais potenciais de vida no planeta. A equipe responsável apresentou os dados em uma reunião da Royal Astronomical Society em Hull, Inglaterra, no dia 17 de julho. As informações são do jornal CNN.

