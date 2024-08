Desvendando o Mistério do ATR-72: O Papel do Sistema Antigelo O avião da Voepass, prefixo PS-VPB, decolou de Cascavel (PR), com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo... Revista Oeste|Do R7 12/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O avião da Voepass, prefixo PS-VPB, decolou de Cascavel (PR), com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo (SP), depois de uma hora e meia de voo |

As investigações sobre a queda do avião da Voepass ainda estão no início. A aeronave de modelo ATR-72 caiu na sexta-feira 9, na cidade de Vinhedo (SP). As autoridades que apuram o acidente ainda não conseguem detalhar precisamente o que causou o desastre aéreo, que matou 62 pessoas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Tecnologia: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Tecnologia: notícias e artigos - Revista Oeste



• Vídeo: entenda como funciona o sistema antigelo do ATR-72

• WhatsApp pode ganhar ‘voz’ para conversar com usuários

• Ministério da Justiça pede que Apple e Google reforcem aplicativos com biometria e senha