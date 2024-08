Eduardo Saverin: a ascensão do bilionário brasileiro impulsionada pela IA O cofundador do Facebook Eduardo Saverin viu sua fortuna crescer R$ 72,4 bilhões, em um ano, e chegar a R$ 155,9 bilhões, segundo... Revista Oeste|Do R7 28/08/2024 - 21h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 21h41 ) ‌



O cofundador do Facebook Eduardo Saverin viu sua fortuna crescer R$ 72,4 bilhões, em um ano, e chegar a R$ 155,9 bilhões, segundo a lista de bilionários da Revista Forbes, divulgada nesta quarta-feira, 28. Esse aumento de 87% no patrimônio deve-se à valorização das ações da Meta, que subiram 78,84% no período, e à uma aposta: o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial (IA).

