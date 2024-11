Escritórios de contabilidade utilizam IA e reduzirem em 60% o tempo de trabalho Escritórios de contabilidade utilizam IA e reduzirem em 60% o tempo de trabalho Revista Oeste|Do R7 11/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato Mansur, vice-presidente do Sescon-RJ

Considerado um dos mais complexos e burocráticos do mundo, o setor de contabilidade do Brasil está usando uma nova plataforma de inteligência artificial (IA) que reduz em quase 60% o tempo de trabalho dos escritórios. Lançada em outubro pela empresa Go Mind Solutions, a plataforma MIA consegue potencializar a velocidade do trabalho dos profissionais e quase que zera os possíveis erros de cálculos, que podem gerar multas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Tecnologia e descubra como a IA está transformando o setor contábil!

Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia:

NBA em casa

Twitter/X volta a ser o aplicativo mais baixado da App Store; Musk comemora

Netflix encerra assinatura de R$ 25,90 e impõe plano com anúncios